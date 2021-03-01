Оценена опасность проживания на верхних этажах для здоровья

Эксперт Дмитрий Кондратьев оценил опасность проживания на верхних этажах для здоровья. Об этом медицинский директор компании «Инвитро-Москва» рассказал РИА Новости.

По его словам, не существует никаких доказательств того, что жизнь на большой высоте каким-либо образом оказывает влияние на организм человека. Врач подчеркнул, что перепад высот в районе 200-300 метров над уровнем земли, который характерен для верхних этажей, не является значительным для человека.

Ранее сообщалось, что квартиры на верхних этажах жилых домов в Москве в ближайшее время утратят свою популярность, и покупатели будут делать выбор в пользу нижних этажей. Согласно материалам агентства «ИНКОМ-Недвижимость», столичный рынок жилья перенасыщен высотными домами, в то время как большинство новоселов предпочитают квартиры на средних этажах — с пятого по 15.