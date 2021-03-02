Раскрыты подробности кражи секретной российской электроники с Байконура

Украденное с площадки №110 космодрома Байконур секретное российское оборудование было разукомплектовано, а сроки его эксплуатации истекли. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ФГУП «ЦЭНКИ»).

На предприятии отметили, что площадка находилась на консервации, а сроки эксплуатации систем и агрегатов истекли более 20 лет назад. Кроме того, база, установленная в системах, уже не используется в российской промышленности.

Знакомый с ситуацией источник «Ленты.ру» добавил, что ущерб оценивается как незначительный.

О краже с Байконура стало известно 2 марта. Отмечалось, что речь идет об оборудовании, находившемся на площадке №110, с которой в 1988 году стартовала ракета-носитель «Энергия» с ракетопланом «Буран». Злоумышленникам удалось вскрыть одно из располагающихся там сооружений и похитить оттуда радиодетали. Следы взлома обнаружил начальник охраняющей объект команды еще 19 февраля.

Следственный комитет России (СКР) уже возбудил уголовное дело по факту произошедшего по статье о краже.