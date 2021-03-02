В Хорватии рассказали о конце терпению русских

Если Германия под давлением США откажется от строительства газопровода «Северный поток-2», это может привести к концу терпения русских. Такое мнение на страницах хорватского издания Advance высказал журналист Дориан Марьянович.

Он считает, что ФРГ сейчас приходится решать сложную дилемму: как достроить газопровод из России и при этом восстановить подпорченные при президенте Дональде Трампе отношения с США?

По мнению журналиста, если бы немцы могли, они остались бы публичными союзниками Соединенных Штатов и тайными партнерами России — и российское государство бы это устроило: оно в этой ситуации заинтересовано именно в экономическом сотрудничестве. Однако США на такое не согласятся.

По мнению Марьяновича, Байден — настоящий идеолог холодной войны, и его администрация будет работать на восстановление влияния Вашингтона в Европе, прежде всего в Берлине. Журналист указывает, что ФРГ может и отказаться от проекта, но это, вероятно, разозлит Россию, которая до того вела себя крайне корректно в вопросах энергетики.

Ранее министр охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце заявила, что в случае остановки строительства «Северного потока-2» Германия может столкнуться с исками о возмещении ущерба в международных арбитражных судах.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию, проложенный по дну Балтийского моря. Сейчас он достроен на 95 процентов, общая стоимость его строительства оценивается в 11 миллиардов долларов. Газопровод собирались сдать в конце 2019 года, однако завершение строительства пришлось отложить из-за санкций США.