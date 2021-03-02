Заглядывавший под юбки студент спрятал камеру в санузле и попался

В Великобритании вынесен приговор южнокорейскому студенту, который неоднократно заглядывал под юбки учащихся в Манчестерском университете. Об этом сообщает издание Daily Mail.

21-летний До-Юнь Ким тайком снимал студенток на видео во время вечеринок, в лифте, в магазинах и других ситуациях. В одном из инцидентов он оставил на лестнице телефон с включенной камерой, снимающий всех, кто проходил мимо.

Злоумышленник попался, когда он повторил этот трюк в общественном санузле. Студентка заметила работающий телефон, который был спрятан за мешками для мусора, выключила запись, удалила видео и вызвала полицию.

При обыске на телефоне Кима нашли 24 видео, которые он снял в различных зданиях университета. Полиции удалось идентифицировать лишь четырех пострадавших.

Студент признал вину в 22 эпизодах и двух попытках вуайеризма. Его приговорили к 220 часам неоплачиваемых общественных работ и программе для людей, совершавших сексуальные преступления. Кроме того, его на пять лет внесли в реестр сексуальных преступников.

В 2019 году сообщалось, что в столице Малайзии Куала-Лумпур погиб 53-летний мужчина, который заглянул под юбку посетительницы ресторана без разрешения. Злоумышленник пытался незаметно сфотографировать 24-летнюю девушку.