Жириновский подготовил заявление об уходе со всех должностей

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский приготовился уйти со всех должностей 1 мая 2036 года — в день своего 90-летия. Дату ухода политика сообщает РИА Новости во вторник, 2 марта.

«Сам я написал уже заявление, что "прошу освободить меня от всех занимаемых должностей с 1 мая 2036 года" в день моего 90-летия. Я заранее написал заявление», — сказал он.

По его словам, в этот день он отойдет «чуть-чуть в сторону». «Был начальник, стану первый замначальника — то есть дам дорогу», — пояснил он.

Либерал-демократ рассказал, что на каждом съезде партии ставит вопрос о своем уходе с руководящего поста на пенсию, но его не отпускают.

2 марта бывший президент СССР Михаил Горбачев отмечает 90-летний юбилей. Он установил рекорд продолжительности жизни среди советских лидеров.

Владимир Жириновский пришел в политику в мае 1988 года, приняв участие в работе учредительного съезда «Демократического союза». Тогда же он был избран в состав Центрального координационного совета, но вскоре заявил о своем выходе из партии. Жириновский является председателем ЛДПР с момента ее основания в 1989 году.