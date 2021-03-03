Россиянина лишили особняка из-за исчезнувшей избы

Россиянина из Перми по решению суда лишили коттеджа, который появился на месте исчезнувшей избы — недвижимость вместе с земельным участком находилась в залоге. Об этом говорится на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Пермскому краю.

Мужчина владел 5,6 сотки в Орджоникидзевском районе города и деревянным домом площадью более 46 квадратных метров. Он должен был передать все заложенное имущество, чтобы впоследствии его реализовали на торгах. Однако внезапно выяснилось, что избы больше нет, зато на ее месте стоит большой кирпичный коттедж.

Таким образом россиянин хотел вывести недвижимость из-под залога. Он надеялся, что договоренность касается только деревянного дома и что, построив новое здание, можно избавиться от обязательств перед кредиторами.

Суд решил, что данные действия никак не влияют на правовой статус сделки и счел особняк залогом. Земельный участок вместе с домом были отправлены на торги и реализованы по установленной судом стоимости в 1,5 миллиона рублей.

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