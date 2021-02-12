Приставы заставили россиянина избавиться от тараканов

Приставы в Артемовском городском округе (Свердловская область) заставили россиянина избавиться от тараканов и провести дезинсекцию в квартире. Об этом говорится на сайте главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по региону.

На мужчину пожаловались соседи, поскольку из-за него тараканы расползлись по всему дому. Суд поддержал требования жильцов и обязал хозяина квартиры привести ее в порядок, поскольку в помещениях были антисанитарные условия.

Нарушитель не сразу вышел на контакт с ведомством, но впоследствии выяснилось, что он работает вахтовым методом и не всегда бывает дома. Приставы связались с должником по телефону, а затем проконтролировали, чтобы он впустил в квартиру дезинсекторов.

Россиянин вместе со своей падчерицей, которая помогает ему, сняли обои, половое и потолочное покрытие, а мягкую и корпусную мебель вынесли, чтобы сотрудники Центра дезинфекции смогли провести обработку. Спустя некоторое время приставы вновь проверили жилье россиянина и были удовлетворены — квартира не была захламлена, мусор находился в отдельном месте, насекомые отсутствовали.

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