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В МИД России прокомментировали намерение США «не свергать режимы»

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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: RUSSIAN FOREIGN MINISTRY / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США о том, что Вашингтон больше не собирается свергать режимы в других странах и насаждать демократию силой. Об этом она рассказала в интервью телеканалу «Звезда», передает РИА Новости.

Захарова отметила, что это «правильное решение» со стороны США. Однако она подчеркнула, что, даже используя какие-либо другие ресурсы, нельзя продвигать что-либо в другие суверенные страны «без их на то воли, официального согласия, без уважения суверенитета, территориальной целостности и независимости этих государств».

Представитель министерства посоветовала перечитать Устав ООН и руководствоваться им. Она добавила, что это небольшая брошюра, которую «Госдеп осилит».

Ранее Блинкен заявил, что США не будут продвигать демократию c помощью дорогостоящих военных интервенций или попыток свергать авторитарные режимы силой. «Мы пробовали использовать эту тактику в прошлом. Несмотря на благие намерения, это не сработало», — заявил госсекретарь.

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