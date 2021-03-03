В МИД России назвали паноптикумом предложение Авакова об иновещании на русском

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала паноптикумом предложение министра внутренних дел Украины Арсена Авакова об организации вещания русскоязычных украинских телеканалов по всему миру. Об этом она рассказала в интервью телеканалу «Звезда», передает РИА Новости.

Захарова отметила, что человек, который возглавляет министерство внутренних дел, говорит о том, чтобы начать иновещание на зарубежные аудитории. Она задалась вопросом, почему тот, кто занимается внутренними делами и считает русский язык частью украинской культуры, выступает за закрытие русскоязычных каналов на территории самой Украины. Российский дипломат добавила, что на таких каналах работают украинские граждане, они же и смотрят их.

Представитель российского ведомства заявила, что Киев очень цинично подходит к языковым вопросам. Так, с одной стороны, власти препятствуют установлению паритетного отношения к языкам на Украине, а с другой, выступают за организацию вещания на русском за рубежом.

Ранее Аваков заявил, что русский язык в значительной мере принадлежит Украине, и предложил организовать вещание русскоязычных украинских телеканалов по всему миру. Таким образом Аваков ответил на вопрос журналиста Дмитрия Гордона о том, может ли Киев инициировать закрытие вещания телеканалов на русском языке в других странах. По мнению руководителя ведомства, русскоязычные украинские каналы с удовольствием смотрели бы зарубежные телезрители.

16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством пятого президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.