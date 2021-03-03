Россиянин со сломанной ногой двое суток полз по снежной пустыне к людям и выжил

Житель села Теректа Усть-Коксинского района Республики Алтай Геннадий Куликов двое суток полз по снежной пустыне к людям со сломанной ногой — его ударила копытом лошадь, испугавшаяся дикого кабана. Об этом рассказала его дочь Мария Куликова в статье для местного издания «Звезда Алтая».

Куликов отправился в горы 21 декабря вместе с лошадью и собакой. Там он планировал найти подходящие места для тебеневки лошадей. Мужчина шел по горной тропе, когда из кустов внезапно выскочил кабан и напугал лошадь. Та забила копытами и ударила Куликова — мужчина упал, а животные разбежались в разные стороны. Куликов остался один без снаряжения и припасов.

«Как быть? Развести костер — нет спичек, — рассказывает Куликов. — А если бы и были — дров, которые я смогу собрать, хватит на час, не больше. А дальше что? Ждать? Но искать меня станут, когда лошадь вернется домой с пустым седлом. А если она не дойдет? К тому же никто не знает, где именно меня искать — никому не сказал, куда еду».

В итоге Куликов решил, что единственный шанс на спасение — ползти дальше самому, поскольку идти он не мог из-за боли в ноге. «Полз на спине, вперед головой, отталкиваясь здоровой ногой и придерживая палками больную... Полз весь день, потом всю ночь, потом еще один день и еще одну ночь, и снова день…. Двое суток! (...) Отдыхать нельзя: расслабишься, уснешь — и все», — вспоминает Куликов.

В результате его нашли в обледеневшей одежде, покрытой инеем, — он собирался перебираться через реку, когда услышал голоса. Куликов не мог говорить и почти не мог двигаться. В санях его отвезли до больницы.