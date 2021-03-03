На Украине создадут лабораторию по определению штаммов коронавируса

Украина создаст лабораторию по определению штаммов коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, в настоящее время такой лаборатории в стране нет, в связи с чем Киев отправляет образцы инфекции за рубеж, в частности, в немецкую клинику Charite. Так, в Германию были доставлены 200 единиц анализов, результаты известны по 48 из них. Согласно им, на Украине не циркулируют мутировавшие варианты вируса, в часности из ЮАР. В стране распространены сугубо европейские штаммы — итальянский, испанский варианты.

Также Украина направила 350 образцов на исследование штаммов в Лондон. «Кроме того, отобрали образцы в Ивано-Франковской области и отдали в Институт микробиологии, они будут дольше делать, нужно сложное дорогостоящее оборудование», — добавил министр.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал обеспечить вакциной от коронавируса до конца 2021 года всех желающих граждан.

Украина приобрела первую партию вакцины от коронавируса индийского производства Covishield — 117 тысяч доз — 23 февраля. На следующий день препарат был отправлен в регионы, им начали прививать медицинский персонал. Иммунизация большей части населения начнется после того, как вакцину получат граждане из наиболее уязвимых к вирусу категорий. Всего Киев сможет претендовать на поставку от 2,2 миллиона до 3,7 миллиона доз препарата.