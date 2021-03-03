Скачку популярности топа с открытыми плечами нашли неожиданное объяснение

Покупатели интернет-магазинов начали чаще покупать оголяющий плечи предмет одежды. Неожиданное объяснение, которое дали эксперты скачку популярности этого товара, публикует Daily Mail.

Британский онлайн-ретейлер Love The Sales сообщил изданию, что в феврале запросы «топы с открытыми плечами» и «джемперы с открытыми плечами» увеличились на 222 и 107 процентов соответственно по сравнению с тем же месяцем в 2020 году.

Согласно отчету компании Lyst, отслеживающей потребительское поведение в сфере моды, количество поисковых запросов на вещи с ключевыми словами «одно плечо» и «открытое плечо», увеличилось в феврале на 27 процентов по сравнению с предыдущим месяцем.

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Отмечается, что внезапный рост продаж таких вещей связан с вирусным постом пользователя под никнеймом ohchrissavidge в Twitter, на котором изображен серый джемпер с ассиметричным вырезом на плече стоимостью 235 фунтов стерлингов (24 215 рублей). «Быть может, закажу это для вакцинирования», — подписал мужчина твит.

Публикация набрала больше 463 тысяч лайков, а пользователи сети принялись шутить по поводу «идеального дизайна для вакцинации» в комментариях. «Покупаю топ с открытыми плечами, чтобы кокетливо показать плечо во время вакцины», «Как практично!» «Я ношу свитера с открытыми плечами, чтобы быть готовым к вакцинации в любой момент», «Представьте, что вы приходите в таком свитере в клинику, а вам говорят, что укол будут вводить в другое плечо», — писали они.

В апреле 2020 года облегающая домашняя вещь стала трендом во время изоляции. Речь идет о легинсах, в особенности покупатели интересовались лосинами таких брендов, как Nike, Adidas и Beyond Yoga.