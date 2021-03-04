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Девушка примерила одежду из популярного интернет-магазина и покрылась сыпью

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Фото: Mynameisnotsophie / TikTok

Девушка примерила вещи из посылки, доставленной из интернет-магазина популярного бренда Boohoo, и покрылась аллергической сыпью. Соответствующую историю публикует The Sun.

Сообщается, что 19-летняя Софи Горриндж (Sophie Gorringe) приняла участие в конкурсе марки, выиграла его и получила в подарок различные предметы одежды. Получив приз, героиня материала распаковала его и начала примерять новые вещи. Ночью того же дня она проснулась от зуда в руках и ногах.

На следующее утро студентка обнаружила на своих конечностях красные пятна и волдыри. По словам клиентки, она редко покупала одежду в Boohoo и не ожидала, что после носки вещей этого бренда у нее начнется аллергическая реакция. «Я изо всех сил стараюсь не чесать кожу, но иногда мне приходится это делать, потому что зуд меня донимает», — поделилась она.

Девушка сразу обратилась к своему терапевту за советом. Специалист порекомендовала ей антигистаминные препараты и попросила вновь позвонить ей, если состояние кожи начнет ухудшаться.

Горриндж сказала, что она также связалась с брендом, чтобы разобраться в этой ситуации, однако представители марки лишь предложили ей денежное возмещение, если она вернет товар. «Ни одному клиенту не следует иметь с ними дело. Я действительно разочарована, поскольку они игнорируют проблему, и мне кажется, что они даже не посмотрели фотографии и видео, которые я им отправляла», — высказалась пострадавшая.

Она добавила, что натыкалась в сети на негативные отзывы, в которых говорилось, что посылки марки заражены или что люди находят там брак, однако «бренд не воспринимает это с должной серьезностью».

Журналисты издания обратились к Boohoo за комментарием.

В феврале покупательница обнаружила паука в упаковке с вещью, которую она заказала в интернет-магазине популярного бренда Boohoo. На опубликованный в TikTok кадрах пользовательница по имени Фрэнк показала упакованную в прозрачный пакет одежду, по которой ползает крупный паук. В подписи девушка обратилась к интернет-магазину, сказав, что им следует забрать своего «сотрудника» обратно, иначе она начнет взимать с него арендную плату за проживание в ее доме.

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