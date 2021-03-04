Женщины назвали приемлемую сумму на сохранение молодости

Российские женщины готовы тратить на антивозрастной уход до пяти тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование НПФ «Открытие».

Такую сумму за антивозрастные препараты посчитали приемлемой 87,1 процента россиянок. До 10 тысяч рублей готовы тратить 15,2 процента опрошенных, а до 20 тысяч рублей — 2,5 процента респонденток.

Практически половина респондентов (49,4 процента) предпочитают проверенные бренды средней ценовой категории.11,9 процента устраивает бюджетная косметика, а 9,5 процента россиянок покупают косметику дорогих брендов.

Опрос проводился в феврале по возрастным группам до 29 лет, 30-49 лет и старше 50 лет. В нем приняли участие 1000 человек со всей России.

3 марта сообщалось, что дочь британских миллионеров, 21-летняя Сафрон Дрюитт-Бэрлоу (Saffron Drewitt-Barlow) раз в месяц может потратить 10 тысяч долларов (735 тысяч рублей) на то, чтобы ее косметолог из Великобритании прилетела частным рейсом в ее роскошный особняк во Флориде. Она призналась, что за последние два года потратила не менее 40 тысяч долларов на косметику (примерно 2,9 миллиона рублей). При этом она заявила, что большинство продуктов она не использует, поэтому либо выбрасывает их, либо раздает друзьям.

В октябре 2020 года рабочий ушел с завода и начал зарабатывать по два миллиона рублей в неделю. Феликс Димитракис работал над созданием своего бизнеса около двух лет. После увольнения герой материала решил воплотить свою давнюю идею в жизнь и открыть собственный бренд. Заметив дефицит на рынке товаров по уходу за волосами, предприниматель запустил косметическую марку Malia Hair.