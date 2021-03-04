Мать троих детей заработала на интимных фото «слишком много» и поделилась

44-летняя мать троих детей Тиффани Пойндекстер (Tiffany Poindexter) (настоящее имя — Кристал Джексон) из Калифорнии сообщила, что заработала «слишком много» на публикации интимных фото через сервис OnlyFans. Как сообщает Mirror, женщина решила поделиться заработком и пожертвовала часть денег на благотворительность.

По словам Пойндекстер, благодаря OnlyFans она стала получать более 150 тысяч долларов в месяц (около 11 миллионов рублей). Женщина добавила, что ей не по себе от того, сколько она заработала на снимках, которые делал Крис, ее муж.

«Я планирую пожертвовать немного денег на благотворительность. Нам не нужны все эти деньги», — сказала она. Кроме того, по информации издания, на заработанные деньги Пойндекстер купила новый автомобиль и съездила в отпуск с семьей.

В феврале Пойндекстер сообщила, что аккаунт, открытый в сентябре 2019 года, спустя год навлек на нее гнев консервативных и набожных соседей. Узнав о ее хобби, они начали травить всю семью.

Некоторые родители хотели выгнать ее детей из школы. В итоге скандал в школе удалось уладить, но соседи все равно продолжают осуждать семью Пойндекстеров. Она рассказала, что недовольные ее фотографиями написали местному священнику и епископу, а также создали в Facebook секретную группу для сплетен.