Пригожин пошутил про подвал у Кадырова

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал обращение главы Чечни Рамзана Кадырова к Федеральному бюро расследований (ФБР) США по поводу его поимки в обмен за вознаграждение. Заявление бизнесмена приводится на страницы пресс-службы компании «Конкорд», принадлежащей Пригожину, во «ВКонтакте».

«Дело было так: шел я по Москве, подъехали чеченцы. Открываю глаза — в подвале у Кадырова. Дай Бог ему здоровья. Вокруг люди в белых халатах. Говорят, будут меня клонировать, потому что 250 тысяч долларов один раз мало. Сейчас пытаюсь договориться, чтобы продали меня по частям. Вроде идут навстречу», — пошутил Пригожин, назвав Кадырова гостеприимным человеком.

Ранее 4 марта глава Чечни в шутку заявил о готовности выдать ФБР Пригожина, который находится у него в гостях, в обмен на 250 тысяч долларов. При этом Кадыров выдвинул одно условие: награда должна находиться исключительно в чемодане 20-долларовыми купюрами, поскольку его «иностранные счета в США и ЕС заморожены, а жить на что-то надо». В качестве доказательства политик приложил свое фото с Пригожиным, добавив, что тот «даже не подозревает, что его ждет путешествие в страну ковбоев».

В конце февраля стало известно, что ФБР предложило награду до 250 тысяч долларов за информацию о Пригожине. В сообщении спецслужбы утверждалось, что россиянин разыскивается за предполагаемую причастность к заговору против США с целью воспрепятствования работе Федеральной избирательной комиссии США.

В ответ на это компания «Конкорд» выдала бюро его адрес и попросила вознаграждение. Сам Пригожин обвинил сотрудников американского ведомства в охоте на ведьм.