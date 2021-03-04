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Гериатр рассказала о способности вакцин замедлять старение

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Фото: Российский фонд прямых инвестиций / РИА Новости

Вакцинация против различных инфекций способна замедлять естественный процесс старения организма. Об этом рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева. Ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам, с помощью вакцин можно снижать синдром системного воспаления и тем самым тормозить старение. «Вакцинация — это не просто профилактика каких-то инфекционных заболеваний, это еще и влияние на скорость старения», — сказала она.

Ткачева уточнила, что любые перенесенные человеком в течение жизни инфекционные заболевания оставляют след в теле и вносят вклад в «тлеющее системное воспаление». «Чем больше уровень воспаления, тем быстрее человек стареет», — добавила врач.

Ранее демограф Алексей Ракша говорил, что эпидемия коронавируса отняла у россиян от пяти до десяти лет жизни. До этого ученые их США, Великобритании и Португалии подсчитали, что жители Соединенных Штатов потеряли 10,8 потенциальных года жизни. В Великобритании этот показатель у мужчин составил 14 лет, у женщин — 12 лет.

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