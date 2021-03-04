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Тайно сменивший пол солдат найден мертвым

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Бён Хви Су
Бён Хви Су
Фото: Ahn Young-joon / AP

Первая южнокорейская солдат-трансгендер, уволенная из армии после тайной смены пола, была найдена мертвой. Об этом сообщает телеканал ABC.

Тело 23-летней Бён Хви Су было найдено в ее доме в городе Чхонджу. Причины смерти не сообщаются.

Бён Хви Су вступила в армию еще мужчиной и дослужилась до ранга сержанта. Она страдала от депрессии, вызванной проблемами с гендерной идентичностью, и тайно сменила пол во время отпуска в Таиланде. После операции Хви Су рассчитывала продолжить службу с другими женщинами-солдатами, но ее уволили из армии и отклонили прошение о восстановлении в ранге.

Ранее сообщалось, что британским акушеркам в Брайтоне и Сассексе запретят использовать слово «мать» и другие слова, связанные исключительно с женским полом, при обсуждении вопросов материнства с пациентами. Новая языковая политика для медицинских учреждений создана с целью защитить чувства трансгендеров.

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