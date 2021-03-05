Российских медиков наградили за спасение роженицы из тундры

Губернатор Ямала наградил медиков отделения санитарной авиации, которые спасли роженицу в надымской тундре. Об этом сообщает «СеверПресс».

Бригаде салехардских врачей пришлось принимать преждевременные роды прямо в чуме. «Эта команда совершила непростой вылет в тундру и сделала самое главное, что может сделать настоящий врач — спасла жизнь. В очень сложных условиях, когда каждая минута на счету», — заявил глава ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Ребенок родился на два месяца раньше срока. Из чума маму и малыша немедленно доставили в перинатальный центр, а через три недели выписали домой. По словам врачей, большую помощь в работе оказали медицинские модули, которыми оснащены вертолеты санавиаци.

Ранее стало известно, что роды в чуме осложнились из-за морозов. Родственникам роженицы приходилось максимально топить печь, поддерживать тепло и согревать пеленки для ребенка.