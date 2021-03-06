Россия
 
Последние новости
Начались поставки нефтепродуктов из Белоруссии в российские порты
Зеленский отреагировал на санкции США против Коломойского
Выявлены главные приложения-распространители личных данных пользователей
Российскую фигуристку отстранили от выступлений на десять лет за допинг
ВОЗ заявила об улучшении ситуации с коронавирусом в России
Футболист «Челси» стал автором лучшего гола недели в АПЛ
На детском «Голосе» объяснили успешное выступление дочери известного певца
Шесть украинцев погибли в ДТП в Польше
Рогозин поблагодарил США за «пинок» для снижения цен на запуск ракет
Новости партнеров
Прослушать новость

Помощник президента России заразился коронавирусом

Перейти в «Мою Ленту»
Максим Орешкин
Максим Орешкин
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Глава правительства России Михаил Мишустин сообщил о том, что помощник президента страны Максим Орешкин заразился коронавирусом, сообщает «Интерфакс»

Во время совещания по социально-экономическому развитию Кузбасса премьер рассказал, что бывший министр экономического развития на связи, и пожелал ему здоровья.

Сам Мишустин переболел COVID-19 весной прошлого года. На время болезни временно исполняющим его обязанности стал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

В пятницу, 5 марта, глава правительства рассказал, что массовая вакцинация от коронавируса в России должна завершиться до осени 2021 года. Он подчеркнул, что настоящее время одной из главных задач остается запуск вакцины «ЭпиВакКорона» в массовое производство.

В январе, по данным Росстата, число смертей от коронавируса уменьшилось по сравнению с декабрем. В том числе на 20,4 процента снизилось число случаев, когда инфекция была основной причиной летального исхода.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Росстат зафиксировал снижение смертности из-за коронавируса
Мишустин назвал сроки завершения массовой вакцинации от коронавируса
«Спутник V» стала второй по популярности вакциной от коронавируса в мире
Глава РФПИ предсказал вакцинацию 40 миллионов россиян к лету