Помощник президента России заразился коронавирусом

Глава правительства России Михаил Мишустин сообщил о том, что помощник президента страны Максим Орешкин заразился коронавирусом, сообщает «Интерфакс»

Во время совещания по социально-экономическому развитию Кузбасса премьер рассказал, что бывший министр экономического развития на связи, и пожелал ему здоровья.

Сам Мишустин переболел COVID-19 весной прошлого года. На время болезни временно исполняющим его обязанности стал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

В пятницу, 5 марта, глава правительства рассказал, что массовая вакцинация от коронавируса в России должна завершиться до осени 2021 года. Он подчеркнул, что настоящее время одной из главных задач остается запуск вакцины «ЭпиВакКорона» в массовое производство.

В январе, по данным Росстата, число смертей от коронавируса уменьшилось по сравнению с декабрем. В том числе на 20,4 процента снизилось число случаев, когда инфекция была основной причиной летального исхода.