Главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников опроверг популярный миф о раке груди. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

По его словам, ношение бюстгальтера никак не влияет на возникновение и развитие онкологического заболевания. Мясников отметил, что как бы ни давил данный предмет нижнего белья на тело, он все равно «не влияет на рак груди».

При этом, по его мнению, защититься от рака можно благодаря здоровым привычкам, таким как питание и активный образ жизни. Необходимо также отказаться от алкоголя и курения.

Мясников также рекомендовал женщинам после 40 лет периодически делать маммографию, чтобы, если все-таки возникли новообразования, вылечить рак на ранней стадии.

Ранее доктор заявил, что избыточный рост волос на лице и руках может быть предвестником смертельного заболевания. Такой неочевидный симптом может свидетельствовать о развитии в женском организме рака яичников или надпочечников, который в случае выявления на поздней стадии способен привести к летальному исходу.