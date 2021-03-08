Бывший посол Украины призвал готовиться к разрыву отношений с Россией

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый призвал готовиться к разрыву дипломатических отношений с Россией. Об этом он заявил в эфире «Еспресо».

По его словам, Киев должен прекратить взаимодействие с агрессором. «Необходимо подготовить это решение и в случае дальнейших шагов немедленно его принимать», — заявил дипломат.

Ранее первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук рассказал о возможности сохранить страну в составе СССР. Ею могли воспользоваться еще в 1991-м перед подписанием Беловежских соглашений, рассказал политик.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.