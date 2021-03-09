Пролетавший над Крымом украинский пилот предложил россиянам аварийные выходы

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Украинский пилот авиакомпании Windrose предложил россиянам аварийные выходы, когда самолет пролетал над полуостровом Крым. Соответствующее видео, снятое одним из очевидцев, появилось в его Telegram-канале.

На ролике слышно, как командир воздушного судна делает объявление для пассажиров на украинском языке. «Наш полет пролегает над Крымом. Если на борту есть россияне, то аварийные выходы промаркированы зелеными метками. Вы имеете прекрасную возможность воссоединиться с "родной гаванью"», — произносит он.

После этого член экипажа по громкоговорителю желает всем остальным пассажирам прекрасного полета. Как отметил автор канала, изначально запись была опубликована на его странице в TikTok, однако администрация заблокировала видео.