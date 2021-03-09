Российские врачи проигнорировали тяжелое отравление ребенка и довели его до комы

Врачи больницы в Железногорске почти сутки игнорировали тяжелое отравление 2,5-летней девочки, в результате ее пришлось вводить в искусственную кому, пишет «Проспект мира».

Отец ребенка рассказал изданию, что сильная рвота у его маленькой дочери началась ночью 21 февраля. Родители отвезли ее в клинику, но медики отказали в госпитализации, сославшись на отсутствие свободных коек. Семья вернулась домой, всю ночь девочке давали растворы от обезвоживания, но к утру ей стало хуже. Ребенка снова привезли в больницу на прием к дежурному инфекционисту. По словам родителя, в процедурном кабинете у дочери начались судороги и рвота, но женщина посчитала, что это несерьезные симптомы. К вечеру родственники уговорили врача дать направление к неврологу. Вместо него их принял реаниматолог, который экстренно направил девочку в реанимацию. Там у нее остановилось дыхание, ее ввели в кому и транспортировали на лечение в Красноярск.

Позже врачи вернули ребенка в сознание, но родителям пришлось заново учить ее простым вещам: как ходить, держать предметы в руках, показывать свои желания. Причина отравления пока не выяснена. Семья обратилась к юристу и хочет добиться увольнения инфекциониста. В больнице проводится служебная проверка.