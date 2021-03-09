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ВВС США раскрыли подробности испытаний «Золотой Орды»

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Фото: USAF

Испытания Исследовательской лабораторией Военно-воздушных сил (ВВС) США системы полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde («Золотая Орда») были проведены 19 февраля. Подробности проведенных тестов раскрываются в публикации The Drive.

Согласно американскому изданию, в ходе испытаний был произведен сброс в небе возле авиабазы Холломан (Нью-Мексико) с двухместного истребителя F-16D Viper четырех авиабомб GBU-39/B Small Diameter Bomb (SDB). The Drive напоминает, что испытание, проведенное ранее, 15 декабря 2020 года, оказалось неудачным.

Ранее портал FlightGlobal написал, что в предпоследнюю неделю февраля в ходе совместного применения сразу четырех авиабомб GBU-39/B SDB, интегрированных в систему Golden Horde, были одновременно успешно поражены четыре цели.

В июне 2020 года истребитель F/A-18E/F Super Hornet впервые выпустил авиабомбу GBU-53/B StormBreaker, которая, как писал Forbes, будучи интегрированной в программу Golden Horde, изменит «правила игры».

В марте того же года ВВС США на мероприятии Air Warfare Symposium 2020 в Орландо (Флорида) показали анимацию удара по противнику перспективной системы Golden Horde, предполагающей использование искусственного интеллекта и коммуникаций.

В декабре 2019 года американское издание Popular Mechanics написало, что ВВС США хотят направить против своих противников систему Golden Horde.

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