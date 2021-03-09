Израиль отказался признать применяемую на Украине вакцину от COVID-19

Израильские власти на данный момент отказываются признать применяемую на Украине индийскую вакцину от коронавируса Covishield. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил посол страны в Израиле Евгений Корнийчук.

По его словам, Украина и Израиль ведут переговоры о взаимном признании паспортов вакцинации для туристических путешествий. Однако Корнийчук отметил, что сейчас с этим проблемы, поскольку те вакцины, которые применяются украинским правительством, Израиль пока не собирается одобрять.

Дипломат добавил, что обе страны «будут решать» данный вопрос в ближайшее время.

Украина приобрела первую партию вакцины от коронавируса индийского производства Covishield — 117 тысяч доз — 23 февраля. На следующий день препарат был отправлен в регионы, им начали прививать медицинский персонал. Иммунизация большей части населения начнется после того, как вакцину получат граждане из наиболее уязвимых к вирусу категорий. Всего Киев сможет претендовать на поставку от 2,2 миллиона до 3,7 миллиона доз препарата.

По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более 1,4 миллиона человек. 4 марта правительство объявило о начале третьей волны распространения инфекции.