В ООН предсказали дату уравнивания числа мужчин и женщин во главе государств

В Организации объединенных наций (ООН) предсказали дату, к которой в высших эшелонах политики уравняется число женщин и мужчин. По подсчетам объединения, это случится через 130 лет, заявила на неформальной встрече Совета безопасности ООН замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло, ее цитирует РИА Новости.

«При нынешнем уровне прогресса достижение равенства полов на уровне глав государств и правительств займет еще 130 лет», — сказала она, добавив, что организация поддерживает участие женщин в мирных процессах, проходящих при участии объединения.

ДиКарло подчеркнула, что пример в равенстве полов должна подавать и сама ООН. Так, в настоящее время на 57 процентах руководящих постов в специальных политических миссиях, в том числе в Афганистане и Ираке, находятся женщины.