Мир
 
Последние новости
Певица Manizha назвала цель участия в «Евровидении»
Российские вирусологи предупредили о сюрпризах новой волны коронавируса
В Чехии назвали российскую вакцину от коронавируса одной из лучших в мире
Вздутие живота оказалось симптомом опасной болезни
Адвокат предупредил о риске кражи квартиры после смерти собственника
Певица Manizha поделилась эмоциями после победы в отборе на «Евровидение»
Покупатели обругали чересчур откровенное платье популярного бренда
Букмекеры предсказали имя дочери принца Гарри и Меган Маркл
Украинская делегация попыталась «удалить» крымчан с совещания
Новости партнеров
Прослушать новость

В ООН предсказали дату уравнивания числа мужчин и женщин во главе государств

Перейти в «Мою Ленту»
Розмари ДиКарло
Розмари ДиКарло
Фото: Ints Kalnins / Reuters

В Организации объединенных наций (ООН) предсказали дату, к которой в высших эшелонах политики уравняется число женщин и мужчин. По подсчетам объединения, это случится через 130 лет, заявила на неформальной встрече Совета безопасности ООН замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло, ее цитирует РИА Новости.

«При нынешнем уровне прогресса достижение равенства полов на уровне глав государств и правительств займет еще 130 лет», — сказала она, добавив, что организация поддерживает участие женщин в мирных процессах, проходящих при участии объединения.

ДиКарло подчеркнула, что пример в равенстве полов должна подавать и сама ООН. Так, в настоящее время на 57 процентах руководящих постов в специальных политических миссиях, в том числе в Афганистане и Ираке, находятся женщины.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Захарова рассказала о поздравлениях западных стран с 8 Марта
Захарова рассказала о роли женщин в международных отношениях
Живущая в Турции россиянка раскрыла истинную правду о местных мужчинах