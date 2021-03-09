Кремль ответил на опасения США из-за активности России в космосе

Опасения США из-за высокой российской активности в космосе не имеют оснований, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС во вторник, 9 марта.

«Такое ощущение, что само существование России вызывает обеспокоенность у некоторых американских генералов. Это совершенно беспочвенное опасение, Россия — мирная страна», — сказал Песков, комментируя заявление американского генерала Джона Реймонда.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что Москва ценит российско-американское сотрудничество в космосе. Он выразил надежду на то, что взаимодействие двух стран в этой сфере не станет жертвой русофобских проявлений.

Ранее во вторник командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд заявил, что возможности РФ и Китая в космическом пространстве вызывают опасения у Вашингтона. По его словам, один из российских спутников способен уничтожать спутники США на околоземной орбите.

В декабре прошлого года директор национальной разведки США Джон Рэтклифф назвал РФ безответственной космической державой. Он обвинил Москву в угрожающем и провокационном поведении в космосе.