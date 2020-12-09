США назвали Россию «безответственной космической державой»

Директор национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что Россия не является «ответственной космической державой». Об этом он рассказал на заседании Национального космического совета, передает РИА Новости.

По его словам, Россия, в особенности в последнее время, вела себя в космическом пространстве угрожающе и провокационно, что создавало потенциально опасную ситуацию. Рэтклифф отметил, что Россия запустила спутник, который осуществлял маневры вблизи американского правительственного аппарата. Помимо этого, он добавил, что Россия осуществила запуск спутника, который, по оценкам США, обладает признаками космического оружия.

Директор разведки подчеркнул, что американские интересы находятся под угрозой, так как Россия и Китай продолжают разрабатывать и размещать разрушительное оружие, которое несет угрозу деятельности США и их партнеров в космосе.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер рассказал, что США задумались о создании оборонительного вооружения в космосе из-за действий России и Китая. Он добавил, что это необходимо в том числе для защиты находящихся на орбите аппаратов невоенного назначения.

В сентябре Эспер назвал Россию и Китай главными стратегическими соперниками США. По его словам, оба государства модернизируют свои вооруженные силы, а также расширяют свои возможности в космической сфере и киберпространстве.