Американский генерал предрек исход возможной войны в космосе

Командующий космическими операциями Космических сил Соединенных Штатов генерал Джон Реймонд предрек исход возможной войны в космосе. Его слова передает ТАСС.

Генерал обратил внимание на то, что космос становится сферой военных действий. Поэтому главная задача Космических сил — сдержать зарождающийся конфликт, отметил он. «Я не думаю, что кто-то победит в этой войне», — добавил Реймонд.

При этом американский военный назвал Россию соперником США в космосе и заявил, что так было «с самого начала». Вместе с этим он напомнил, что в разгар холодной войны стороны сотрудничали в области гражданского космоса.

В прошлом году о возможной войне в космосе высказался президент России Владимир Путин. По его словам, США рассматривают космос как пространство для войны и открыто планируют там боевые операции. В свою очередь, это требует укрепления орбитальной группировки российских спутников.