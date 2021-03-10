Россиян предупредили о значительном росте доли нелегальных сигарет

В России число нелегальной табачной продукции может в ближайшее время значительно вырасти. Об этом предупреждает аналитический центр НАФИ, передает «Коммерсантъ».

Если сейчас доля контрафакта составляет семь процентов рынка, то уже в 2022 году это значение способно увеличиться до 15-30 процентов. Это станет возможным из-за повышения акцизов с этого года на 20 процентов, открытия границ, а также снижения покупательной способности населения. Основным каналом поставки нелегальных сигарет являются страны ЕАЭС, где акцизы значительно не повышались.

В этом случае прямые потери экономики от неуплаченных акцизов и НДС в 2022 году составят 282-339 миллиарда рублей.

25 декабря сообщалось, что в России с 1 апреля минимальная цена пачки сигарет составит примерно 106 рублей. Переходный период начался 1 января и продлится три месяца, за это время можно будет успеть продать купленные ранее сигареты по другой цене.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников заявил, что повышение налога негативно отразится на материальном положении миллионов российских семей, в которых есть курильщики. Увеличение ставок акциза приведет к росту розничных цен минимум на 20 рублей за пачку сигарет, отметили эксперты.