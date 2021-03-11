История зрительницы о неадекватном преследователе испугала ведущую

Зрительница британского утреннего шоу This Morning по имени Карен (Karen) позвонила в эфир и рассказала историю о том, как ее преследовал неадекватный человек. Описание подробностей инцидента испугало телеведущую Холли Уиллоуби (Holly Willoughby), сообщает The Mirror.

Карен рассказала, что заметила следящего за ней незнакомца, когда шла в школу, чтобы забрать сына. «Я шла по тротуару, а на другой стороне стоял мужчина и показывал на меня пальцем. Я просто проигнорировала его», — вспомнила женщина.

Вскоре незнакомец перебежал дорогу, подошел к ней и начал выкрикивать «самые ужасные вещи на свете». Карен назвала этот опыт шокирующим.

Телеведущая уточнила у собеседницы, что конкретно кричал мужчина. В ответ зрительница пояснила, что он грозился совершить различные действия сексуального характера. Тем не менее Карен до последнего не реагировала на его неадекватное поведение.

«Я полностью проигнорировала его. Мне пришлось вести себя так, как будто его не было, потому что я была очень напугана», — добавила жертва преследователя. В итоге сталкер отстал от нее. Обеспокоенная Уиллоуби пожалела зрительницу и назвала поведение мужчины неприемлемым.

Ранее ведущие This Morning потеряли дар речи после интервью с донором спермы. В ходе общения последний заявил, что уже стал отцом 150 детей.