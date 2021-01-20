Героиня телешоу рассказала об интимных тату и заставила съемочную группу стонать

Участница британского утреннего шоу This Morning Бекки Холт (Becky Holt), чье тело на 80 процентов покрыто татуировками, рассказала о наколках в интимных местах и заставила съемочную группу стонать. Об этом сообщает Daily Star.

Во время эфира ведущие программы Холли Уиллоуби (Holly Willoughby) и Филипп Шофилд (Phillip Schofield) задавали героине вопросы о ее пристрастиях. Холт рассказала, что первую татуировку сделала еще в подростковом возрасте. Отвечая на вопрос о том, какие наколки были самыми болезненными, она вспомнила о татуировках на бедрах, ребрах и в интимных местах.

«У меня вся промежность, вся интимная зона в них [татуировках]», — объяснила Холт. После этих слов участницы ведущие поморщились, представив себе боль от процедуры. Уиллоуби воскликнула, что в этот момент услышала стоны, доносившиеся от операторов.

Зрители же похвалили девушку за ее смелость. Некоторые из них посчитали Холт красивой, а часть из комментаторов назвала ее образцом для подражания.

Ранее в сети раскритиковали популярного британского дальнобойщика Кенни Оллиреншоу (Kenny Ollerenshaw). Юзерам не понравилась его «чертовски тупая» татуировка, набитая на груди.