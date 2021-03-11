Эстония захотела помочь Украине вернуть Крым

Председатель комитета парламента Эстонии по международным делам Марко Михельсон заявил на своей странице в Facebook, что республика приложит все усилия для возвращения Крыма в состав Украины.

По его словам, Киев сможет вернуть полуостров только благодаря сотрудничеству с другими государствами, в том числе Эстонией, и постоянному продвижению своих интересов на Западе.

«Эстония никогда не признает незаконной аннексии Крыма Россией и будет работать над тем, чтобы международное право и права человека проложили путь к деокупации Крыма», — написал Михельсон.

Ранее бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что Киев сможет восстановить контроль над Крымом только при помощи «сильного союзника». Он не пояснил, какую страну хочет видеть в этой роли, и добавил, что итогом «войны с Россией» должно стать восстановление украинских границ, существовавших до 2014 года.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.