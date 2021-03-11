Украина захотела назначить своих военных в штаб НАТО

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев хотел бы назначить своих представителей на военные должности в штабе НАТО и его командных структурах, передает ТАСС.

По ее словам, республика имеет право претендовать на это в рамках статуса партнера с расширенными возможностями, а сами назначения должны стать очередным этапом интеграции в Североатлантический альянс.

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«Способности и бесценный опыт наших вооруженных сил и спецслужб в противодействии гибридным атакам России уже позволяют перейти на следующую ступеньку интеграции Украины в НАТО», — пояснила Стефашинина.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак выразил надежду, что процесс вступления страны в НАТО будет максимально ускорен. Он назвал республику форпостом защиты демократических ценностей и заявил, что ради стремления к независимости украинцы ежедневно гибнут за свой «демократический выбор».

Тогда же Ермак добавил, что сейчас Украина должна говорить о вступлении в Североатлантический альянс в ежедневном режиме, так как ее уже наделили статусом участницы программы «Партнерство расширенных возможностей», а правительство исполняет все необходимые для ассоциации требования.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.