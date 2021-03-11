НАТО подготовило украинских военных к городским боям

С 2015 года НАТО подготовило около 16 тысяч украинских военных к ведению боевых действий в городах. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ), генерал-полковник Александр Сирский, передает «Укринформ».

По его словам, в период с 2015 по 2020 год с помощью офицеров международных тренировочных миссий было подготовлено более 19 тысяч украинских военнослужащих.

Материалы по теме «Должны быть нормальные, человеческие отношения» Главный переговорщик Украины по Донбассу — о прекращении конфликта, отношениях с Россией и Крыме «Украину ждет диктатура» Зеленский повышает ставки в борьбе за власть. Какую роль в этом играют Россия, Крым и Донбасс?

«Направление нашего сотрудничества — это дальнейшее развитие системы учебных центров ВСУ, в первую очередь сухопутных войск (...) У нас запланирован ряд учений по подготовке механизированных мотопехотных бригад. А главная цель — это поднять еще выше качество и интенсивность подготовки военнослужащих», — сказал Сирский на совместной пресс-конференции с командующим сухопутными войсками НАТО генерал-лейтенантом Роджером Клутье.

5 марта руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак выразил надежду, что процесс вступления страны в НАТО будет максимально ускорен.

В феврале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что конфликт в Донбассе не станет препятствием для вступления страны в НАТО. Он заявил, что хотя в настоящее время у стран-членов Североатлантического альянса существуют дискуссии о будущем Украины в составе блока из-за территориальных вопросов, серьезных проблем для интеграции они не создадут.

Курс на членство в НАТО закреплен в конституции Украины. Соответствующий пункт предполагает перевод всей сферы безопасности и обороны, в том числе промышленного производства, на стандарты альянса.