На Канарах нашли предполагаемую секретную клинику Гитлера

На Канарских островах нашли возможное убежище лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Согласно предположениям, вилла служила секретной клиникой, где фюрер после поражения во Второй мировой войне сделал пластическую операцию, после чего уехал в Южную Америку. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на программу Secret Nazi Bases.

Авторы выпуска посетили виллу Casa Winter, которая расположена на скале южной окраины острова Фуэртевентура. Внутри здания с башней они обнаружили отделанные плиткой помещения, напоминающие крематорий и операционную, а также туннель. Исследователи посчитали, что Гитлер инсценировал самоубийство и в конце апреля 1945 года был вывезен на Канары. Он якобы прибыл на виллу вместе с секретарем Мартином Борманом и врачом Йозефом Менгелем. Специалисты изменили им внешность, после чего нацисты уехали в Бразилию и Аргентину, чтобы скрыться от правосудия.

Материалы по теме Это для себя Люди по всему миру начали массово строить в пандемию частные дома. Как выглядят лучшие из них? Стены зла Самые необычные здания Третьего рейха: от арийского Хогвартса до Колизея Гитлера

Поместье было построено немецким инженером Густавом Винтером. По слухам, финансированием проекта занимались нацисты, а во время войны в бункерах под сооружением размещались подводные лодки. Однако Винтер отрицал подобные предположения, отмечая, что строительство дома закончилось уже после войны. Архивные материалы об объекте изучал и австрийско-немецкий публицист Алекс Пир. В разговоре с изданием он заявил, что Винтер был связан с фашистами, но его дом предназначался для семьи, а отделанная плиткой комната служила кухней. Однако жена инженера вела изолированный образ жизни и отказалась от переезда.

На данный момент на вилле проживает Педро Фумеро. По словам нынешнего владельца, в строительстве дома принимали участие его родственники. Фумеро предположил, что здание было связано с военными операциями, сославшись на рассказы родственников о прибытии военных во время работ на площадке. Собственник уверен, что дом «скрывает множество секретов» и был предназначен не для развлечений.

В июне 2020 года в Австрии раскрыли планы по «нейтрализации» дома в городе Браунау-ам-Инн, в котором родился Адольф Гитлер. Тогда здание решили отремонтировать и превратить в полицейский участок. На работы рассчитывали потратить более пяти миллионов долларов, а завершить реконструкцию хотели к 2023 году.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru