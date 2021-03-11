Захарова ответила на заявление Twitter после замедления в России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook ответила на заявление компании Twitter об обеспокоенности «участившимися попытками заблокировать и ограничить общественный диалог онлайн».

«Это в том же Twitter заявили, который пару месяцев назад заблокировал президента США, или в другом? Надо бы им завести блокнот своих цифровых подвигов, а то складывается впечатление, что оперативной памяти на сервере не хватает», — написала Захарова. По ее словам, Twitter выдает «в результате сбоя системы обеспокоенность тем, чем сама же и занимается».

Дипломат добавила, что данную ситуацию хочется проиллюстрировать видео с телеведущей Опрой Уинфри, «которая после минутной паузы произносит: "What?"..».

Утром 10 марта Роскомнадзор объявил, что будет проводить замедление работы социальной сети Twitter. В ведомстве намерены уменьшить скорость ресурса на всех мобильных устройствах россиян и на половине стационарных (персональных компьютерах и других). Решение объяснили отказом компании удалять со своих страниц запрещенную в России информацию.

В ответ на это в компании заявили, что выступают в защиту «открытого интернета по всему миру» и глубоко обеспокоены «участившимися попытками заблокировать и ограничить общественный диалог онлайн».