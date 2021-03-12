Риелторы рассказали об убежищах богачей во время пандемии

Специалисты по недвижимости рассказали, где богачи прятались от коронавируса и как они искали себе убежища. По словам риелторов, на рынке царила паника, а люди хотели максимального уединения. Об этом пишет The Telegraph.

Одной из особенностей покупки/аренды жилья в разгар пандемии была потребность приобрести/снять объект на длительный срок — на полгода и больше. Некоторые клиенты вообще не собираются возвращаться как минимум до Пасхи. За неделю аренды состоятельные люди готовы платить в среднем от 50 до 100 тысяч фунтов стерлингов (около 5-10 миллионов рублей).

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Также при выборе жилья остро стоит вопрос уединения. Как рассказали эксперты, люди не хотят видеть даже садовника на своей территории, в связи с чем выбирают наиболее удаленные объекты. Чтобы остаться без соседей, богачи выкупают целые курорты и пятизвездочные отели.

Традиционно популярностью пользуются и острова — правда, они должны быть полностью автономными. Клиенты хотят недвижимость с хорошей транспортной доступностью (быстро добраться до города можно с помощью частного самолета), интернетом, персоналом, бассейном и теннисными кортами. Многие ищут острова с возможностью ведения сельского хозяйства.

Ранее на продажу выставили крупнейший частный остров в мире — Сент-Эндрюс на Багамах за 14 миллионов фунтов стерлингов. Он подойдет как для поместья в тропиках, так и для возведения бутик-отеля.

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