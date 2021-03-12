Раскрыты подробности древней массовой резни в Хорватии

Ученые Гарвардского университета раскрыли новые подробности о жертвах массовой резни, которая произошла в Хорватии 6200 лет назад. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале PLoS ONE.

Специалисты провели крупнейшее на сегодняшний день генетическое исследование древнего захоронения, в котором находились останки 41 убитого человека. Массовое убийство произошло на территории Поточани во времена медного века в 4200 году до нашей эры. Авторам научной работы удалось получить геномные данные 38 человек.

Оказалось, что в могиле покоились тела 21 мужчины и 20 женщин, при этом более половины на момент смерти не достигли возраста 18 лет. Также ученые определили, что жертвами массового убийства стали двое детей в возрасте от двух до пяти лет, девять детей старшего возраста в возрасте от шести до десяти лет и десять подростков в возрасте от 11 до 17 лет. 14 человек были в возрасте от 18 до 35 лет и пять человек в возрасте от 36 до 50 лет. Возраст еще одной жертвы исследователи определить не смогли.

Большинство людей не приходились друг другу родственниками, однако представляли собой генетически однородную группу. Авторы предполагают, что возможная причина резни может быть связана с сочетанием неблагоприятных климатических условий, а также значительного увеличения численности населения.