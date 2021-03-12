США назвали условие введения новых санкций по «Северному потоку-2»

Руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс назвал условие для введения новых санкций в отношении российского газопровода «Северный поток-2». Трансляция выступления велась в Twitter-аккаунте внешнеполитического ведомства.

По его словам, США введут новые ограничения при условии, что в течение отведенных на это законодательством трех месяцев американская администрация вычислит дополнительные юридические лица, занимающиеся строительством проекта. «Если эта деятельность будет соответствовать критериям для введения санкций, то у меня нет никаких сомнений в том, что эта администрация выполнит требования закон», — подчеркнул Прайс.

Он также отметил, что, если санкции будут необходимы, ведомство сообщит об этом дополнительно.

Американские сенаторы призвали президента США Джо Байдена ввести санкции против компаний, принимающих участие в строительстве газопровода «Северный поток-2». В своем письме 40 сенаторов-республиканцев выразили обеспокоенность тем фактом, что администрация Байдена так и не ввела санкции в отношении судов и компаний, вовлеченных в строительство газопровода, тогда как вся информация о них есть в публичном доступе.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию, проложенный по дну Балтийского моря. Его должны были ввести в эксплуатацию еще в конце 2019 года, однако завершение строительства пришлось отложить из-за санкций США.