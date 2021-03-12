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В России обнаружились тысячи камер видеонаблюдения с уязвимостью

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Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

В России обнаружились более 6,3 тысячи камер видеонаблюдения с уязвимостью — у них оказались открытые IP-адреса, что делает их доступными для киберпреступников. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании Avast.

Часть из этих камер расположена на объектах критической инфраструктуры и промышленных предприятиях. «К системе большинства таких камер можно получить доступ без имени пользователя и пароля, либо пароль к ним установлен по умолчанию», — пояснили в Avast.

По словам опрошенных «Коммерсантом» экспертов, через IP-адреса таких камер злоумышленники могут проникнуть в сети компаний и предприятий. Кроме того, такие устройства можно использовать для организации нелегальной системы видеонаблюдения. Наличие такой камеры в банке грозит утечками данных кредитных карт и паспортов клиентов. Установка подобных устройств дома ставит под риск частную жизнь.

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