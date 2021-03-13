Мир
 
Последние новости
Бывший премьер Украины назвал реальных хозяев страны
Диетолог назвал способ избежать переедания
Роднина одобрила запрет CAS на использование «Катюши» вместо гимна на Олимпиаде
Полиция оцепила МИД Армении из-за акции противников Пашиняна
В Москве задержали участников признанной нежелательной в России организации
В Совфеде отреагировали на призыв Украины «предоставить доступ» в Крым
Большунов пожаловался на отсутствие командной тактики в борьбе с норвежцами
В России за сутки выявлено 9908 новых случаев коронавируса
Назван лидер по росту преступности среди регионов России
Новости партнеров
Прослушать новость

В МИД отреагировали на блокировку российского контента IT-компаниями США

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на блокировку российского контента IT-компаниями США. Заявление она опубликовала на своей странице в Facebook.

«Очередную годовщину воссоединения Крыма с Россией американские цифровые платформы решили отметить по-своему», — говорится в публикации. По словам Захаровой, платформы пошли «вразнос» и не обладают едиными стандартами по управлению самими собой. Она назвала сложившуюся ситуацию смысловым и технологическим тупиком.

Представитель МИД считает, что цифровой контент произвольно цензурируется некими модераторами без решения суда или профильного компетентного органа. «Чем больше будут изыматься "модераторами" из интернет-оборота и подвергаться цензуре неудобные с политической точки зрения материалы, тем быстрее и жестче будут вводиться регулятивные ограничения на действия платформ по всему миру», — заявила Захарова, указав, что в происходящем виноваты интернет-монополии.

Она добавила, что цель Вашингтона — использование информационно-технологических возможностей для нечестной конкуренции во всех сферах, и средства ее достижения неблагородны.

12 марта социальная сеть Instagram частично заблокировала аккаунт телеканала «Крым 24», обвинив его в накрутке лайков. Телеканал в свою очередь заявил, что не пользуется такими сервисами. Перед этим видеохостинг YouTube указал на шокирующий контент в фильме «Крым. Путь на Родину», опубликованном на канале «Россия 24». Роскомнадзор потребовал от компании Google немедленно снять ограничения.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с фильма про Крым на YouTube
YouTube указал на шокирующий контент в фильме «Крым. Путь на Родину»
Популярная соцсеть частично заблокировала аккаунт крымского телеканала