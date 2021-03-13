В МИД отреагировали на блокировку российского контента IT-компаниями США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на блокировку российского контента IT-компаниями США. Заявление она опубликовала на своей странице в Facebook.

«Очередную годовщину воссоединения Крыма с Россией американские цифровые платформы решили отметить по-своему», — говорится в публикации. По словам Захаровой, платформы пошли «вразнос» и не обладают едиными стандартами по управлению самими собой. Она назвала сложившуюся ситуацию смысловым и технологическим тупиком.

Представитель МИД считает, что цифровой контент произвольно цензурируется некими модераторами без решения суда или профильного компетентного органа. «Чем больше будут изыматься "модераторами" из интернет-оборота и подвергаться цензуре неудобные с политической точки зрения материалы, тем быстрее и жестче будут вводиться регулятивные ограничения на действия платформ по всему миру», — заявила Захарова, указав, что в происходящем виноваты интернет-монополии.

Она добавила, что цель Вашингтона — использование информационно-технологических возможностей для нечестной конкуренции во всех сферах, и средства ее достижения неблагородны.

12 марта социальная сеть Instagram частично заблокировала аккаунт телеканала «Крым 24», обвинив его в накрутке лайков. Телеканал в свою очередь заявил, что не пользуется такими сервисами. Перед этим видеохостинг YouTube указал на шокирующий контент в фильме «Крым. Путь на Родину», опубликованном на канале «Россия 24». Роскомнадзор потребовал от компании Google немедленно снять ограничения.