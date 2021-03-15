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Инфекционист объяснил главную сложность введения ковид-паспортов для туристов

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Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости

Большинство стран откажется от идеи вводить ковид-паспорта для путешественников и будет требовать отрицательные ПЦР-тесты. Такой прогноз сделал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, передает РИА Новости.

По его словам, сертификаты для привитых от коронавируса граждан будут тесно связаны с вакцинами, одобренными Европейским агентством по контролю за медикаментами (EMA). «То есть, как я понимаю, вакцинация российскими и китайскими препаратами не попадает под выдачу этих сертификатов, только Moderna, Pfizer и AstraZeneca, сертифицированные в Евросоюзе», — объяснил инфекционист. В связи с этим туристическим странам будет проще проверять справку об отсутствии инфекции.

Кроме того, Вознесенский отметил, что многие государства не доверяют международным сертификатам. «Большой вопрос, почему тогда в эти паспорта не вводить сертификат о вакцинации от гриппа? Грипп не менее легкая инфекция», — заключил специалист.

Ранее Вознесенский утверждал, что ковид-паспорта вряд ли поспособствуют снижению заболеваемости вирусом. Специалист отметил, что в данном вопросе слишком много нюансов, так как здесь может быть и человеческий фактор, и ошибка лаборатории. Так, процессе выдачи подобного документа возможны случаи махинаций и мошенничества — теоретически какой-либо сотрудник лаборатории может выписать его за определенное вознаграждение.

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