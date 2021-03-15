Объяснено существование странных животных в загадочных глубинах океана

Ученые Кардиффского университета в Великобритании объяснили, откуда взялись формы жизни, которые обитают в самых загадочных глубинах океана, называемых сумеречной зоной. Статья исследователей опубликована в журнале Science.

Специалисты показали, что охлаждение океана за последние 15 миллионов лет способствовало появлению новых форм морских организмов, включая планктон, медуз, криль, кальмаров и рыб. Существа, живущие в сумеречной зоне, существуют за счет органического вещества, опускающегося с поверхности океана и использующегося в качестве пищи.

В своем исследовании команда проанализировала крошечные окаменелые раковины, полученные из ила на дне моря, чтобы проследить, как глубоководные существа менялись и диверсифицировались с течением времени. Ученые получили свидетельства миграции видов с поверхности во все более глубокие районы океанов в течение 15 миллионов лет.

Это объясняется тем, что глубины океана охладились, а органический «снег» сохранялся дольше и опускался все глубже. Это способствовало появлению и странных глубоководных форм организмов. По словам ученых, результаты вызывают обеспокоенность по поводу будущего состояния океана, поскольку он нагревается из-за глобального изменения климата.