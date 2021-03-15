Женщина-пилот пожаловалась на психику после инцидента в полете и пошла в суд

Женщина-пилот пожаловалась на психическое расстройство после инцидента с отказавшим двигателем во время полета и пошла в суд. Об этом пишет Daily News.

В марте 2018 года 43-летняя Джасинда Котти (Jacinda Cottee) была первым пилотом на борту Boeing 717, следовавшего по маршруту из Алис-Спрингс в Брисбен (Австралия). Спустя час после взлета отказал один из двигателей лайнера, из-за чего Котти пришлось экстренно посадить самолет в аэропорту Квинсленда.

Женщина подала в суд на авиакомпанию Qantas на сумму 800 тысяч долларов (около 58 миллионов рублей), утверждая, что сотрудники нарушают регламенты обслуживания самолетов.

Сотрудница перевозчика отметила, что уже попадала в аналогичную ситуацию во время рейса Хобарт — Мельбурн, когда у воздушного судна также отказал один из двигателей. По заявлению Котти, после второго инцидента у нее развился посттравматический стресс.

В исковом заявлении пилота говорится, что компания не раз сталкивалась с проблемами технического обслуживания самолетов, что в конечном счете привело к данным инцидентам.

«Госпожа Котти осталась с психологической травмой, из-за которой она не может летать и продолжать карьеру своей мечты», — отмечается в заявлении ее юриста.

Представитель авиакомпании ответил, что, согласно результатам внутреннего расследования, причина отказа двигателя заключалась в производственной неисправности и что она не связана с техническим обслуживанием. «Парк самолетов Boeing 717 имеет уровень надежности 99,99 процентов. Это единственный случай отказа двигателя нашей авиакомпании за пятилетний период», — прокомментировали ситуацию в Qantas.

13 марта сообщалось об экстренной посадке самолета из-за отказа двигателя. Лайнер, летевший из Новосибирска в Москву, прервал полет из-за неисправности техники и приземлился в тюменском аэропорту Рощино.