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Базу с американскими военными обстреляли в Ираке

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Фото: Alaa Al-Marjani / Reuters

Авиабаза Балад, которая находится к северу от столицы Ирака Багдада, подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в иракских органах безопасности.

Собеседник агентства рассказал, что обстрел произвели двумя ракетами. По информации телеканала Al Sumaria, по базе выпустили пять ракет типа «Катюша». Снаряды взорвались на пустыре, жертв и разрушений нет. Как отмечает ТАСС, именно на этой базе размещаются американские военные.

В феврале на севере Ирака была атакована база США и гражданский аэропорт рядом с ней. В результате один человек погиб, семеро — в их числе граждане США — пострадали.

3 марта подверглась удару военно-воздушная база Айн-эль-Асад, которая находится в иракской провинции Анбар и используется военными США. После этого глава Пентагона генерал Ллойд Остин заявил, что вооруженные силы США нанесут ответный удар по атаковавшим их базу в Ираке боевикам при необходимости.

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