Мост в Дагестане обрушился после проезда КамАЗа

Мост рядом с селом Хебда в Шамильском районе Дагестана обрушился после того, как на него заехал КамАЗ. Предварительно пострадал один человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по региону.

В ведомстве заявили, что на место происшествия для выяснения всех обстоятельств и координации работ направили пожарно-спасательный гарнизон. В настоящее время без автомобильного сообщения остались села Кахиб, Гоор и Хиндах.

ТАСС со ссылкой на МЧС Дагестана сообщает, что на данный момент для грузовиков имеется проезд, а в понедельник, 15 марта, по руслу реки планируют сделать временный проезд и для легковых автомобилей.

Ранее жители дагестанского поселка Кривая Балка в районе Махачкалы перекрыли федеральную трассу в знак протеста. Люди устали от перебоев с электричеством и таким образом решили привлечь внимание к проблеме.

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