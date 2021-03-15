Мост в Дагестане обрушился после проезда КамАЗа

Мост рядом с селом Хебда в Шамильском районе Дагестана обрушился после того, как на него заехал КамАЗ. Предварительно пострадал один человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по региону.
В ведомстве заявили, что на место происшествия для выяснения всех обстоятельств и координации работ направили пожарно-спасательный гарнизон. В настоящее время без автомобильного сообщения остались села Кахиб, Гоор и Хиндах.
ТАСС со ссылкой на МЧС Дагестана сообщает, что на данный момент для грузовиков имеется проезд, а в понедельник, 15 марта, по руслу реки планируют сделать временный проезд и для легковых автомобилей.
Ранее жители дагестанского поселка Кривая Балка в районе Махачкалы перекрыли федеральную трассу в знак протеста. Люди устали от перебоев с электричеством и таким образом решили привлечь внимание к проблеме.