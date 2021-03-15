Раскрыты цены в постном меню для чиновников и депутатов

С 15 марта российские чиновники и депутаты будут питаться по постному меню. Какие блюда будут готовить повара комбината питания «Кремлевский» Управления делами президента РФ и сколько это будет стоить, в интервью с ТАСС раскрыла пресс-секретарь Елена Крылова.

Она пояснила, что при составлении меню для госслужащих используются как традиционные рецепты, так и современные разработки диетологов. Так, самой дешевой позицией в меню станет гречка с жареным луком по цене 40 рублей. Дороже всего депутатам обойдется плов с кальмарами — его можно будет купить за 230 рублей.

На первое чиновникам предложат рассольник с морской капустой за 70 рублей, щи с грибами за 60 рублей и суп-пюре из тыквы с гренками за 55 рублей. На второе бигос из белокочанной капусты с яблоками за 75 рублей, лапша удон с овощами и грибами за 125 рублей и другие блюда. В качестве гарниров можно будет выбрать рис, капусту, картофель или рагу.

В столовых, кафе и буфетах будут также подавать варенье, мармелад и печеные яблоки на десерт.

Ранее в Госдуме пожаловались на закрытые из-за коронавируса столовые. По словам одного из депутатов, пожелавшего остаться неизвестным, членам Госдумы пришлось есть холодные колбаски и пирожки из кулинарии, заказывать доставки или носить еду из дома. Из-за этого многие сотрудники заработали гастрит или язву.