Журналист разоблачил поведение знаменитостей в реальной жизни

Журналист интернет-издания BuzzFeed Стивен ЛаКонт (Stephen LaConte) разоблачил поведение знаменитостей в реальной жизни. Он рассказал, как известные люди вели себя в публичных местах Лос-Анджелеса, где он в прошлом был сотрудником.

Так, будучи консультантом в магазине, он помогал с покупками актрисе Эми Адамс. По впечатлениям ЛаКонта, артистка была крайне добра и спокойна. Ему показалось, что она не хотела привлекать к себе внимание, поэтому он не стал говорить, что узнал ее. Однажды он также помогал решить проблему музыканту и композитору Стиви Уандеру. Журналист заметил, что артист был терпелив и вежлив, несмотря на непростую ситуацию из-за неудачного товара.

В личном общении его удивила певица Майли Сайрус. По словам ЛаКонта, она была достаточно любезна, но консультант не смог уделить ей больше времени, потому что в тот момент в заведении было много посетителей. «Она вскоре ушла. Я думаю, потому что хотела избежать ненужных обсуждений или толков», — пояснил он.

Певец и продюсер Фаррелл Уильямс посещал ресторан, в котором репортер в прошлом был официантом. Он заметил, что артист не подал виду, когда в заведении начала звучать его песня, хотя сам ЛаКонт испытал смущение из-за ситуации.

Не менее неожиданное впечатление на него произвела Пэрис Хилтон. Привыкший к образу из реалити-шоу, автор статьи констатировал, что в реальной жизни она оказалась очень милой. «Для меня стало удивлением услышать и ее реальный голос, до того момента я его никогда не слышал», — добавил он. ЛаКонту также крайне понравилось обслуживать актрису Дайан Китон. Журналист вспомнил, что артистка регулярно посещала его ресторан и обычно заказывала бокал белого вина и жареный сыр.